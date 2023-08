Neymar habría alcanzado un acuerdo para dejar PSG y partir a Arabia Saudita por millonaria cifra

Neymar está a un paso de cerrar su traspaso a Arabia Saudita. Luego de quedar fuera de la consideración del PSG, el brasileño alcanzó un acuerdo para sumarse a Al Hilal a cambio de una millonaria cifra por las próximas dos temporadas.

Según confirmó el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, “Ney” recibió una importante oferta para sumarse al club saudí, que se encuentra en “conversaciones avanzadas y con documentos oficiales ya enviados al jugador”.

Por su parte, L’Équipe consignó que Neymar firmaría un contrato por dos años con Al Hilal por una cifra cercana a los 80 millones de euros por temporada, convirtiéndose en uno de los jugadores mejores pagados de la Liga Saudí y la venta más cara en la historia del PSG.

Cabe recordar que el entrenador del elenco parisino, Luis Enrique, y el director deportivo, Luis Campos, le comunicaron al brasileño que no contarán con él para la presente campaña, factor que ha sido determinante para acelerar su inminente salida al fútbol árabe.

