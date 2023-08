La explicación del DT de Villarreal por no hacer jugar a Ben Brereton ante Betis en el inicio de La Liga española

Ben Brereton, ahora en Villarreal, se quedó sin jugar en el inicio de La Liga de España. El delantero chileno fue suplente y no salió de la banca durante la agónica derrota de su equipo frente al Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo.

Tras el partido, el entrenador del “Submarino Amarillo”, Quique Setién, explicó por qué no le dio minutos al atacante de La Roja. “Por lo mismo por lo que no entraron otros jugadores que pudieron haber entrado: entendimos que no era necesario”, afirmó en conferencia de prensa.

“Los que estaban (en cancha) lo podían estar haciendo bien y no me pongo a pensar ahora en quién no entró. Pero si hubiera visto la necesidad que entrara él u otro, lo habría hecho”, agregó en la misma línea.

Respecto a la derrota ante el Betis, el entrenador español comentó que “fuimos superiores en la segunda parte, pero es verdad que nos ha faltado inspiración para gestionar mejor el balón en los últimos metros. Los tuvimos metidos en su campo en el segundo tiempo, pero al final no ha podido ser”.

Por último, Quique Setién aseguró estar satisfecho con los refuerzos que llegaron, entre ellos, “Big Ben”. “Estoy contento con lo que tengo y creo que nos van a dar muy buen rendimiento. Creo que hay que esperar y sacar conclusiones cuando avance el campeonato”, concluyó.

Villarreal deberá visitar a Mallorca en el próximo partido, donde Ben Brereton podría tener su debut oficial si es que su DT se lo permite. Aquel duelo se jugará el viernes 18 de agosto por la segunda fecha de La Liga de España.