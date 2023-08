DT del Villarreal reconoce duros momentos de Ben Brereton en España: “Está sufriendo como un condenado”

Quique Setién, DT del Villarreal, habló este viernes en rueda de prensa de cara al inicio de La Liga española y aprovechó la instancia para dedicar varias palabras sobre el presente de Ben Brereton, quien llegó al club en este mercado de fichajes.

El técnico hispano explicó que “Big Ben” ha vivido duros momentos en los entrenamientos. “Este período de adaptación le está costando, porque con el calor que hace, el pobre está sufriendo como un condenado, se le ve en la cara. Esto no es fácil para los que viven aquí ni para los que somos del norte de España, así que imagínate los que vienen de Inglaterra”, señaló.

También comentó cómo es la comunicación con el delantero de La Roja, quien aún no maneja el idioma español. “Le damos un margen, no hay problema cuando hay que explicarle, si él no entiende algo también lo pregunta. Mi inglés tampoco es muy fluido, pero podemos decirle alguna cosa. Lo que no comprende después se lo aclaramos, es una cuestión de tiempo. Nada más se tiene que aplicar un poco”, comentó.

Quique Setién reconoció que el seleccionado nacional está “poniendo mucha ilusión” en las prácticas y destacó sus características como delantero. “Es un jugador que puede jugar por fuera y por dentro. Tiene muy buenos movimientos y necesitamos jugadores con esa capacidad para filtrarle pases”, completó.

El Villarreal de Ben Brereton debutará en La Liga española este domingo contra el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo. El partido se jugará a las 13:30 horas de Chile.