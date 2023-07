Arturo Vidal se pronunció respecto al escándanlo que afecta a su exclub, Flamengo, todo a raíz de que Pablo Fernández, preparador físico (PF) de Jorge Sampaoli, agredió con un golpe en el rostro a Pedro, delantero del equipo, tras el partido de este sábado ante Atlético Minero.

El atacante brasileño denunció la situación mediante sus redes sociales. “Cobardemente, sin motivo e inexplicablemente, fui atacado, golpeado en la cara, por Pablo Fernández, miembro del cuerpo técnico de Sampaoli. Alguien que se cree con derecho a agredir a otro no merece el respeto de nadie”, señaló.

Por su parte, Arturo Vidal comentó la publicación de Pedro y le manifestó todo su apoyo. “Estamos juntos hermano”, escribió el volante chileno.

Debido a esta agresión, la situación que se vive en Flamengo es crítica. El plantel exige la salida de Pablo Fernández. En tanto, Jorge Sampaoli condenó lo que hizo su preparador físico, pero empatizó con él a través de un comunicado en sus redes sociales.

“Todos tenemos derecho a cometer errores. Porque tenemos la posibilidad de transformarnos. Para ser mejor. No he estado durmiendo pensando en cómo ayudar a Pedro y Pablo. Sé que ustedes dos tuvieron una noche horrible. Y que, pase lo que pase, tenemos la obligación de cuidarnos”, mencionó el ex DT de Chile, quien podría arriesgar su cargo en el club brasileño.