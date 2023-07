Reaparece Carlos Palacios: la formación que prepara Colo Colo para recibir al sublíder Huachipato

Colo Colo buscará volver a los triunfos este sábado cuando reciba en el Monumental al sublíder, Huachipato, por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2023.

Para este partido, el técnico albo, Gustavo Quinteros, prepara algunas modificaciones en el once titular en comparación con la formación que paró durante el último duelo ante Ñublense.

La primera novedad parte en el arco, porque Fernando De Paul asoma desde la partida en lugar de Brayan Cortés, quien viene de sufrir un desagradable momento tras ser víctima de un asalto en Calera de Tango.

La línea de defensas y volantes que jugó contra el cuadro chillanejo se mantendría para este encuentro frente a los “Acereros”, sin embargo, el delantera hay un cambio. Carlos Palacios reaparece en la titularidad, reemplazando a Marcos Bolados.

El ex Unión Española no fue citado en el partido pasado y hoy Gustavo Quinteros explicó las razones. “Él estuvo dos o tres días sin entrenar normal, por eso no estuvo para el partido anterior. Y después del partido entrenó normal, en el equipo titular y alternativo. Estamos contentos porque lo recuperamos”, comentó en rueda de prensa.

Así las cosas, la formación que prepara el “Cacique” es con Fernando De Paul en el arco; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Ramiro González y Agustín Bouzat en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Leonardo Gil en el medio campo; Carlos Palacios, Damián Pizarro y Jordhy Thompson en ataque.

El compromiso entre Colo Colo y Huachipato está fijado para este sábado 29 de julio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Habrá transmisión de ADN Deportes en vivo y en directo.