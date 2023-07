Gustavo Quinteros lapida a Leandro Benegas y Darío Lezcano: “No pudieron llegar al nivel de Lucero”

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, habló este viernes en rueda de prensa en la previa del duelo ante Huachipato por el Campeonato Nacional 2023 y realizó un balance del plantel en el cierre del mercado de fichajes.

Respecto al duelo ante los “Acereros”, el estratega de los albos comentó: “Es un partido importantísimo. Quedan menos partidos de acá hasta fin de año para poder alcanzar la meta. Hay muchos equipos que están con posibilidades, si bien Cobresal está sacando más puntos, futbolísticamente no veo un equipo candidato”.

En esa línea, se refirió a la rotación en la portería entre Brayan Cortés y Fernando de Paul. “En estos momentos, como hay más de once jugadores capacitados y que merecen jugar, es bueno ir rotando en algunas posiciones para que todos estén motivados. En el caso de los arqueros lo repito, cualquier que ataje de los dos me deja muy tranquilo y al equipo le dan mucha seguridad”, aseguró.

Además, abordó el robo que sufrió el portero chileno. “Si bien Brayan tuvo una situación difícil, no faltó al entrenamiento. Los dos están para jugar y estamos muy contentos con los dos arqueros. Si en este partido le toca atajar a De Paul, el siguiente le tocará a Brayan y así van a ir rotando”, explicó.

Gustavo Quinteros y la falta de gol en Colo Colo

Por otra parte, el DT del “Cacique” fue crítico con el nivel Leandro Benegas y Darío Lezcano. “El tema de la ida de Lucero no la teníamos prevista ni nosotros ni el club. En ese momento salimos a buscar un reemplazante y hoy el reemplazante no llegó al nivel de Lucero. No pudo y es ahí donde tuvimos esa falta de gol que Lucero nos dio el año pasado”, aseguró.

“Venir a Colo Colo no es fácil. No cualquier jugador viene, juega y la rompe. No es así. Hay muchos que han llegado y les ha ido bien en otros equipos y cuando vienen a Colo Colo les cuesta, porque acá hay competencia. Hoy están jugando chicos jóvenes que me pone muy contento”, agregó.

Finalmente, abordó la inminente partida de Matías Moya al Volos de Grecia. “Lo de Matías me da angustia y pena porque es un gran jugador. Es muy profesional e intenta todo el tiempo estar al cien por ciento. Él empezó jugando en un comienzo y no pudo demostrar sus mejores condiciones”, explicó.

“Después tuvo un par de lesiones y le costó entrar en el equipo. En el caso de él, si llega una opción donde crea que pueda ir y jugar, no sería mala idea que pueda ir. Hoy está mejor, entrenando bien, pero por ahora no está teniendo muchas posibilidades de jugar. En cambio, Jordhy (Thompson) y Damián (Pizarro) sí, perder a uno de esos jugadores sería difícil para nosotros”, sentenció.