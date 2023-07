Nicolás Peranic no lamenta la falta de refuerzos en la UC: “Tenemos variantes y será trabajo del DT encontrar el funcionamiento”

Nicolás Peranic, arquero de Universidad Católica, tomó la palabra este viernes y se refirió al nuevo proceso que inicia el equipo con Nicolás Núñez como entrenador tras la salida de Ariel Holan.

“De a poco nos va haciendo creer en su idea y qué es lo que quiere que plasmemos en la cancha. Ha sido una buena semana de trabajo, estamos con mucha ilusión para enfrentar a un rival que viene en un gran momento”, señaló el portero argentino-chileno en la previa del partido contra Cobresal en El Salvador.

El guardameta de la UC se refirió a su relación con Núñez, con quien fue compañero en Magallanes durante 2016. “Tuve la fortuna de ser su compañero hace mucho tiempo, pero son facetas diferentes, que hayamos sido compañeros no cambia el rol que tiene como mi técnico y el respeto que se merece. Conocerlo me ayuda a saber qué clase de persona es”, afirmó.

Salida de Dituro y falta de refuerzos

Además, abordó su presencia en el once titular de los “Cruzados” tras la salida de Matías Dituro. “Siempre entreno de la misma manera, tratando de estar preparado para las circunstancias. Esto no modificó mi semana ni mi relación con mis compañeros“, indicó.

Por último, Nicolás Peranic no dramatizó por la falta de refuerzos en Universidad Católica. “Este es un plantel súper competitivo, tenemos variantes, será trabajo del técnico encontrar el funcionamiento. Si no llegaron refuerzos, no llegaron, nosotros tenemos que ocuparnos de que nos vaya bien”, remarcó.