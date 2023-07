Tomás Alarcón regresó a Cádiz tras finalizar su préstamo con Real Zaragoza. El volante chileno tiene contrato hasta 2025 con el club español, sin embargo, no será considerado para la próxima temporada y deberá buscar nuevo club.

Sumado a ello, el seleccionado nacional no tendría un panorama alentador e incluso podría quedarse sin jugar hasta 2024. En diálogo con AS Chile, fuentes al interior del club explicaron su situación: “Él no quiere salir de España y aquí no hay ninguna propuesta aún”, afirmaron.

El deseo del futbolista de 24 años es continuar en el fútbol europeo, tal como lo adelantó hace casi dos meses en ADN Deportes. Sin embargo, los clubes del “Viejo Continente” llevan varios días de trabajo y sus planteles están prácticamente cerrados.

En caso de que Tomás Alarcón no encuentre un nuevo club, desde Cádiz fueron claros. “Podría quedarse sin dorsal”, aseguraron, lo que provocaría que el mediocampista esté inactivo hasta que se reabra el mercado en enero del 2024.

Además, el club español aseveró que: “Solo hubo propuestas desde Chile”, aunque dicha posibilidad quedó descartada este jueves luego del cierre del libro de pases en el fútbol chileno.