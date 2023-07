Mauricio Pellegrino dimensiona el arribo de Vicente Fernández a la U: “La lesión ha facilitado su llegada”

El entrenador de la U de Chile, Mauricio Pellegrino, valoró de particular manera la llegada de Vicente Fernández al club, siendo el único refuerzo que llegó con miras al segundo semestre del Campeonato Nacional 2023.

“Estamos contentos con la llegada de Vicente. Los problemas que ha tenido por su lesión han facilitado su llegada, si estuviera jugando habría sido imposible traerlo. Está en la última etapa de su recuperación. Entrenó hoy en una parte con el equipo, vamos a ir llevándolo de a poco. Confiamos en que es un futbolista que nos pueda ayudar. Ojalá tenga una buena estadía en nuestra institución”, aseguró el argentino, que descartó diferencias con la directiva ante la escasez de nuevas caras para el equipo.

“Estábamos de acuerdo en lo que necesitaba el equipo. Hay un aspecto más importante, el tema presupuestario. Vicente tuvo una lesión, pero nos puede ayudar. La gestión es lo que hay, no hay que perder tiempo en lo que pudo haber sido. La U es un equipo mejor que hace seis meses y mi ambición, como entrenador, aparte de terminar lo más arriba posible es que el plantel esté mejor preparado para largar el próximo año”, remarcó Mauricio Pellegrino, que insistió en mantener el corto plazo respecto a sus proyecciones en la banca azuk.

“El club debe liderar el proyecto antes que el entrenador. Llegado el momento, estoy acá, que ya es mucho para mí personalmente, pero proyectarme al año que viene es como hablar de supuestos fichajes (…) Si estoy acá es porque me siento cómodo. Ninguna institución te garantiza años de permanencia. No me proyecto mucho, pero estoy contento en el lugar, con el equipo que tengo, con cómo hemos ido mejorando”, insistió el DT de la U de Chile.

Mauricio Pellegrino y el juego ante Magallanes

A la hora de anticipar el juego del domingo en La Calera, el técnico trasandino alabó las condiciones del rival, más allá que son colistas del Campeonato Nacional 2023, aludiendo a la influencia de Mario Salas.

“Al cambiar al entrenador han tenido un impulso importante, han mantenido cualidades del anterior proceso, han adquirido experiencia. Hemos jugado amistosos con ellos, han ganado en muchos aspectos del juego, se lo ve un equipo más resolutivo y con jugadores de calidad. El fútbol chileno está muy equiparado”, comentó, remarcando la labor a realizar para mejorar la faceta ofensiva del equipo, que no ha anotado en los últimos dos partidos.

“Hemos tenido un porcentaje de acierto bastante algo, hemos insistido en aspectos como la finalización y meter más gente en el área. La falta de gol tiene que ver más con la generación de ocasiones que de los delanteros en sí”, comentó Mauricio Pellegrino, que reconoció la inscripción de Jeisson Vargas para el plantel del segundo semestre.

“Está en desventaja de los compañeros por una cuestión de trabajo. Entraría en la posición de Assadi y Fuentealba, es una opción. Es un jugador importante. Es lo que he hablado con él estos días, tiene que trabajar y lo usaremos si así lo creemos. Parte de atrás porque hay jugadores que llevan más tiempo trabajando que él, pero es un jugador de calidad“, concluyó en el Centro Deportivo Azul.