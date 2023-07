Jorge Deschamps: “Futbolísticamente no tengo dudas de que Magallanes va a salir de la zona de descenso”

Magallanes fue uno de los pocos equipos en Chile que utilizó sus tres cupos para reforzarse de cara al segundo semestre del Campeonato Nacional 2023, instancia en que destacó el arribo del arquero Jorge Deschamps.

“El desafío es grande, importante. El interés del cuerpo técnico marca la razón de por qué tomar esta decisión, uno se siente valorizado cuando tiene este tipo de llamados. Estoy encantado de aportar desde donde me toque para salir de la posición incómoda en que estamos”, argumentó en diálogo con Los Tenores el portero de 39 años para justificar el haber dejado Cobresal, líder del torneo, para militar en el actual colista.

Todo debido a los problemas que ha presentado el arquero titular de Magallanes, Gastón Rodríguez. “La lesión lo va a tener más tiempo de lo que esperaba, pero espero aportar desde donde me toque. Veremos cómo se va desarrollando todo con el correr de las fechas, hay que estar a disposición del entrenador”, apuntó Jorge Deschamps, que valoró el estilo de juego del club al cual se sumó.

“Si bien hay jugadores experimentados, muchos han salido campeones. La base futbolística que deja Nicolás Núñez te seduce, Mario Salas va más menos en la misma línea, pero con más verticalidad. Me encuentro gratamente sorprendido con la capacidad técnica que hay en el plantel. Futbolísticamente no tengo dudas de que vamos a salir de este momento (…) Es raro ver un Magallanes en el lugar que tiene, pero Mario le está dando la vuelta a cosas que no venían dando resultado”, sostuvo, junto con bajarle el perfil a los problemas con la localía ante la U de Chile, donde deberán trasladarse a La Calera.

“Entrenamos todos los días en San Bernardo y uno estaría más contento jugando ahí, pero nos tenemos que acoplar a estas circunstancias. No ha sido tema de conversación, hay que salir a jugar y tenemos que adaptarnos rápido. La cancha de La Calera tiene un gran pasto, no hay que compararla con otras“, concluyó Jorge Deschamps en la conversación con Los Tenores.