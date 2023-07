Michael Boys, secretario ejecutivo de la Corporación Juntos 2030: “Hoy no hay ningún estadio en Chile en condiciones de albergar un Mundial”

En la edición de este jueves, Los Tenores conversaron con Michael Boys, secretario ejecutivo de la Corporación Juntos 2030, encargada de coordinar la postulación de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay para organizar el Mundial 2030.

“Es una empresa grande. Confiamos en que vamos a ganar, se está haciendo todo el trabajo para eso, pero tenemos carencia de infraestructura deportiva, a distintos niveles entre los cuatro países. Uruguay y Paraguay están más atrás que Chile. A Santiago le hace falta un segundo estadio”, apuntó el miembro de FIFA, que apuntó al mentado tema del centenario de la primera Copa del Mundo como factor que incline la balanza en favor de nuestro continente.

“Es un proceso ahora 80% técnico y 20% político. Es lo mismo que presentarte a un examen, no puedes presentarte con un rojo. Apelamos a tener la mejor nota posible, al margen del trabajo político. La historia importa, pero no lo único. Somos la casa de los campeones del mundo (…) Es más que los 100 años. Nos sirve para abrir el discurso, pero no nos alcanza para ganar sólo con los 100 años”, remarcó Michael Boys, que bajó el perfil a los problemas actuales que vive el fútbol chileno, como la violencia en los estadios.

“Es un tema coyuntural, pero Chile tiene un muy buen historial en la organización de eventos deportivos. Esa es la imagen que hay del país afuera. Argentina organizó un Mundial Sub 20 en 45 días. Uruguay también tiene temas de organización. Paraguay organizó los últimos Juegos Suramericanos. Es decir, hay antecedentes”, apuntó el personero.

Las labores a pensar en Chile para el Mundial 2030

Durante la charla con Los Tenores, Michael Boys explicó la serie de elementos que debe cumplir la candidatura. “FIFA exige 14 estadios y durante la postulación deben ya existir 7. La infraestructura no es lo más complejo, hay temas de migración y transporte entre los cuatro países que es algo más difícil de solventar. Esto puede ser un vehículo para la integración, más allá del torneo (…) Necesitamos presentar 72 centros de entrenamiento para 48 equipos. Eso no es una preocupación mayor, dada la cantidad de clubes que hay”, remarcó.

Al respecto, fue crítico respecto del estado de infraestructura que presenta el país con miras a albergar por segunda vez una Copa del Mundo. “Hoy no hay ningún estadio en Chile en condiciones de albergar un Mundial, pero faltan 7 años. El estadio Monumental necesitaría una reforma profunda. Le he presentado a Colo Colo el cronograma del proyecto, tienen idea de reformas y sería excelente sumar una alternativa de un Monumental nuevo, un Nacional renovado, un eventual nuevo estadio de la U. No sé si sea fácil llevar San Carlos de Apoquindo a 40 mil. Concepción tiene buenas condiciones basales, como Antofagasta”, sinceró.

Más allá de aquello, planteó que todo dependerá de cómo se dispongan las autoridades locales al momento de generar la chance de ser sedes del Mundial 2030. “El gran músculo lo han hecho los Estados. El financiamiento es 100% público para la postulación, en acuerdo con las federaciones (…) No habrá ninguna sede a dedo, las ciudades son las que se postulan. Somos una declaración de intenciones hasta que no haya documentos firmados de alcaldes y gobernadores, es fundamental tener a las comunidades de base involucradas”, concluyó Michael Boys.