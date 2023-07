Arturo Vidal y Alexis Sánchez se suman al duelo por José Sulantay: “Su familia debe sentirse orgullosa”

Así como lo hizo más temprano Mauricio Isla, otros referentes de la “Generación Dorada” mostraron su pesar en redes sociales por el fallecimiento este jueves de José Sulantay.

Por una parte, Arturo Vidal publicó una imagen en la que aparece con el DT durante los entrenamientos de La Roja Sub 20 con la que fueron terceros en el Mundial de Canadá 2007.

“Querido profesor, que Dios lo cuide eternamente. Quiero darle las gracias por todo. Un abrazo y mucha fuerza a su familia en estos difíciles momentos, deben sentirse orgullosos de don José y todo el bien que hizo por nuestro país y nuestro fútbol”, escribió Arturo Vidal para agradecer a José Sulantay.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)

Alexis Sánchez también entregó sus condolencias, aunque utilizando emojis en una de sus historias de Instagram, donde también aparece en una fotografía en blanco y negro con el fallecido director técnico.

A Alexis Sánchez y Arturo Vidal se sumó José Pedro Fuenzalida, parte del plantel dirigido por José Sulantay y que disputó el Mundial Sub 20 de Holanda en 2005, recordando el último encuentro que tuvieron.

“Tuve el placer de juntarme con él poder conversar de todo lo que vivimos juntos, saber un poco más de su vida y compartir como no lo habíamos hecho mientras competimos en la sub 20. Gracias por todo lo que entregó al fútbol chileno y por haberme tratado siempre con mucho cariño. Descanse en paz”, concluyó el “Chapa” en su cuenta de Instagram.