“Me duele mucho escucharlo”: Jorge Valdivia reacciona a los dardos de Vidal contra Sampaoli

Jorge Valdivia, en su rol de panelista de Los Tenores de ADN, se refirió a los duros comentarios que hizo Arturo Vidal contra Jorge Sampaoli tras debutar con la camiseta de Athletico Paranaense este domingo.

“Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores”, fueron las primeras palabras del “King” sobre su ex DT en Flamengo.

Luego, el “Rey Arturo” habló en rueda de prensa y nuevamente lanzó dardos hacia el casildense. “Mucha gente me había dicho quién era Sampaoli, yo nunca hice caso, pero ahora me di cuenta de la persona que es. Me siento feliz al no estar con él”, indicó.

La reacción de Jorge Valdivia

“Arturo cuestiona lo profesional en su primera declaración, en donde da a entender que es un entrenador perdedor. Pero después, en conferencia de prensa, habla de la persona, de Sampaoli como ser humano, y eso lo encuentro más grave y raro en Vidal, porque ellos tenían una buena relación antes”, señaló de entrada el “Mago”.

En esa línea, el ex volante de La Roja mencionó que “cuando Sampaoli va a Flamengo, Arturo Vidal era uno de los más entusiasmados y contentos por la llegada de un conocido, pero el tiempo nos demostró lo contrario”.

Valdivia lamentó los dichos de Vidal en rueda de prensa. “Me duele mucho escucharlo, porque lo considero mi amigo y es un ser humano de buenos sentimientos con las personas, es muy preocupado por el hincha. Desde lo profesional, puede referirse a Sampaoli como él quiera, pero no esperaba que criticara los valores de la persona, no estoy acostumbrado a escucharlo de esa manera”, explicó.

Además, el otrora mediocampista destacó a Sampaoli como entrenador. “Creo que no es un perdedor, es un técnico ganador, exitoso en la U y en la selección chilena, nos llevó a un Mundial y nos sacó campeón de Copa América”, añadió.

Por último, el “Tenor 10” recordó dos episodios de Sampaoli en Chile. “Al irse de la selección, no fue justo lo que hizo cuando armó una reunión con periodistas y habló de que tenía un camarín ingobernable, no fue justo con nosotros que dimos la cara con él. Pero Sampaoli fue uno de los artífices de la protección de Vidal cuando pasó lo del Ferrari en la Copa América 2015″, concluyó.