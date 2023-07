Nery Domínguez aclara su futuro: “Estoy muy contento acá y claramente me gustaría seguir”

Este jueves, el plantel de la Universidad de Chile contó con jornada libre para, desde este viernes, comenzar a prepara su duelo del lunes ante Unión Española, partido donde Nery Domínguez sería titular.

El defensor transandino se ganó una camiseta de titular en la última línea de los azules junto al capitán Luis Casanova y Matías Zaldivia, casualmente los tres que deben negociar su posible renovación de contrato para el 2024.

Azul Azul tiene en carpeta la continuidad de los tres defensas que son titulares para Mauricio Pellegrino, y en ello el ex Racing Club de Avellaneda aseguró que se quiere quedar en nuestro país, específicamente en La Cisterna.

“Mi contrato finaliza a fin de año y la verdad es que me encuentro muy cómodo en el club. Estoy bien, me siento importante, me siento querido. Respeto mucho lo que es el club, me siento muy cómodo. En su momento elegí venir acá”, comentó Nery Domínguez en conversación con El Gráfico Chile.

Agregó que “después la gente que se encarga de mi carrera y la gente del club empezarán las conversaciones para ver qué hacemos, pero la realidad es que yo estoy muy contento acá y claramente me gustaría seguir. Más que nada porque quiero conseguir cosas importantes en este club y tanto para mi carrera como para el club sería muy bueno”, sostuvo.