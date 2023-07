El único club chileno beneficiado: la U recibe millonaria cifra desde la FIFA por el Mundial de Qatar 2022

Luego de casi siete meses de finalizado el Mundial de Qatar 2022, la FIFA dio a conocer este jueves un documento que detalla los ingresos y las instituciones que se verán beneficiadas con el Programa de Ayudas a Clubes, donde fue incluido un elenco chileno.

Dentro de los 440 clubes que percibieron ingresos por ceder a sus jugadores en la Copa del Mundo, la U de Chile es el único equipo nacional que aparece en el listado, debido a la participación del portero Hernán Galindez junto a la selección de Ecuador.

El guardameta de 36 años defendió la portería de los azules en 2022 y a solo meses de la cita planetaria decidió abandonar el club. No obstante, la FIFA beneficia a los equipos que cedieron jugadores, incluyendo a aquellos que hayan defendido hasta dos temporadas antes del certamen.

Según detalló el documento, la U recibirá la cifra de 31.026 dólares, es decir, poco más de 25 millones de pesos por la actuación de Hernán Galindez en el Mundial de Qatar 2022.

Por otra parte, los clubes que encabezan la mayor compensación a nivel mundial son Manchester City, FC Barcelona y Bayern Munich. Mientras que dentro de los elencos de Sudamérica, lideran River Plate, Flamengo y Nacional de Uruguay.

440 clubs

51 member associations

6 confederations

Clubs around the world have received a share of USD 209m through the FIFA Club Benefits Programme following the release of 837 players for the most successful @FIFAWorldCup ever.

— FIFA (@FIFAcom) July 13, 2023