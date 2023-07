Gary Kagelmacher apela a una reacción urgente en la UC: “No quiero que sea demasiado tarde, hay que empezar a ganar”

El defensa de la UC, Gary Kagelmacher, valoró en conferencia de prensa su retorno a la actividad luego de poco más de dos meses por molestias físicas en el elenco precordillerano.

“Era muy importante para mí volver después de una lesión que se me hizo más larga. Lo sufrí bastante, no estoy acostumbrado a estar lesionado, pero ahora a pensar positivo, retomando sensaciones y volviendo a competir nuevamente. Por ese lado, contento“, apuntó el uruguayo, que no eludió el mal presente que vive el plantel cruzado.

“No estamos en nuestro mejor momento, pero no queda otra que salir para adelante, sacar la cara, no mirar más allá del fin de semana. A pesar de los resultados negativos, seguimos en la lucha por los primeros puestos, está todo muy competitivo y no quiero que sea demasiado tarde. Hay que empezar a ganar. Lo que el hincha y nosotros queremos es el resultado. Hay que estar positivo”, apuntó el central de 35 años.

Gary Kagelmacher y la labor de Ariel Holan

El charrúa defendió la gestión del entrenador. “Holan también quiere ganar y se siente responsable, pero esto es una responsabilidad compartida. Tenemos que estar juntos y encontrar la mejor manera posible de sacar esto adelante”, remarcó, junto con explicar cómo deben afrontar el resto de la temporada.

“Lo más importante es la actitud y el ir convencido a cada partido que lo podemos ganar. El hincha quiere tener un juego bonito, pero como plantel debemos estar al 100% en actitud. Estuvimos al debe en eso en algunos partidos. El plantel tiene que ponerse un compromiso desde ese aspecto”, comentó Gary Kagelmacher.

Además, comentó las “dificultades” a las que aludió el DT de la UC tras la derrota con Everton, incluyendo la falta de rivales en la intertemporada y la plaga de lesiones en el club, entre otros factores. “Son cuestiones que pueden influenciar, pero lo que el hincha quiere es ganar y nosotros tenemos que mostrar la actitud de ganar. A veces pasan cosas extrafutbolisticas y de organización, pero hay que tratar de dejar todo eso de lado y enfocarse en el fin de semana”, concluyó en San Carlos de Apoquindo.