Cristóbal Campos afronta el buen momento de la U: “La presión está y nosotros lo consideramos día a día”

Cristóbal Campos, arquero de U. de Chile, tomó la palabra en conferencia de prensa este martes y abordó el positivo presente que vive el club como uno de los punteros del Campeonato Nacional 2023.

“Estamos pasando por un buen momento, vamos partido a partido, recién comenzó la segunda rueda y queda mucho por delante. Tratamos de ir día a día”, señaló de entrada el portero azul.

Sobre las claves de este buen momento del equipo, sostuvo que “ganar partidos te hace tener una confianza de cara a lo siguiente. Se ha logrado mantener un plantel sólido. Tenemos una de las vallas menos batidas. La solidez defensiva se ha hecho notar y la parte ofensiva está participando mucho más que años anteriores”.

Además, el guardameta de 23 años se refirió a la “presión” que hay en la U por la lucha del título nacional. “Jugar acá te exige estar dentro de los primeros lugares, siempre tienes presión y estás al tope de la exigencia para rendir. Ahora nos enfrentamos a un equipo fuerte como Unión Española. La presión está, nosotros lo reconocemos y lo consideramos día a día”, indicó.

Por otro lado, expresó palabras de elogios para el DT de los azules, Mauricio Pellegrino. “Es un técnico muy cercano al jugador, aconseja mucho, tiene experiencia necesaria para transmitirnos lo que él considera bueno para seguir mejorando. Sus trabajos son intensos y tácticos, vemos muchos videos de análisis del rival”, mencionó.

Cristóbal Campos y la capitanía en U. de Chile

El golero de la U comentó la actual capitanía de Luis Casanova y explicó por qué él no luchó por llevar ese brazalete. “Quien use la jineta en los partidos es una decisión técnica y de cómo lo ven los compañeros. Sobre mí, en un momento dije que no estaba preparado para asumir la capitanía porque tenía distintas falencias”, subrayó.

“Hay que recocer también que he ido tratando de madurar con el tiempo, pero hoy en día no estoy pensando en querer pasar por encima de nadie, solo me he centrado mucho en mejorar, entrenarme, mantener una vida tranquila y a través de eso, la capitanía llegará sola”, concluyó.