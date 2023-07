Miguel Herrera fustiga a Joaquín Montecinos por su paso en Xolos: “Mejor que se calle la boca y se ponga a trabajar”

Las palabras de Joaquín Montecinos en las que analizó su paso por Xolos de Tijuana, club que dejó semanas atrás para sumarse al Querétaro, llegaron al entrenador de su exequipo, Miguel Herrera.

En dicha conversación con Fox Sports, el volante nacional planteó que la alimentación en la ciudad le afectó. “En Chile me alimentaba de una forma e hice lo mismo en México, pero me hizo muy mal al estómago. Estuve seis meses muy complicado del estómago, me enfermaba cada 4 o 5 días, tenía que andar tomando remedios”, remarcó, cuestión que indignó al “Piojo”.

“Joaquín Montecinos no le dio nada a este equipo. No te puedes ir de un lugar que te dio todo, que te apoyaron, te hicieron ídolo y no le diste nada. Yo fui el que decidió que no estuviera más acá, que no lo quería. 5 o 6 torneos se aventó aquí y no hizo nada”, comentó en rueda de prensa Miguel Herrera al ser consultado por las palabras del chileno.

“No podemos escuchar a un tipo que se vaya tirando mierda de un lugar cuando tú no fuiste tan relevante y viniste como la contratación bomba. Mejor que se calle la boca y se ponga a trabajar. Después el tiempo dirá quién se equivocó, si él o nosotros. No le demos bola a cualquier persona”, concluyó de manera contundente el DT de Xolos.