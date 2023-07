“Me enfermaba cada cuatro días”: Joaquín Montecinos recuerda el calvario que sufrió en su primer año en México

Joaquín Montecinos, quien hace unas semanas llegó como refuerzo a Querétaro, se refirió a su opaca primera experiencia en el fútbol mexicano con Xolos de Tijuana, club en el que estuvo un año y medio desde su llegada en febrero del 2022.

En diálogo con Fox Sports, el delantero chileno reveló uno de los factores de su bajo rendimiento. “A mí me afectó mucho la alimentación. En Chile me alimentaba de una forma e hice lo mismo en México, pero me hizo muy mal al estómago”, reconoció.

En esa línea, indicó que “estuve seis meses muy complicado del estómago, me enfermaba cada 4 o 5 días, tenía que andar tomando remedios. No sé qué habrá sido, porque comía muy parecido que en Chile, pero acá la comida es muy distinta”.

El ex Audax Italiano comentó que él no fue el único que sufrió esta situación. “Después tuve que empezar a comer cosas orgánicas para poder sentirme mejor y ahí mi metabolismo cambió para bien, me acostumbré. Pero estuve meses complicado del estómago, a varios compañeros les pasó lo mismo”, señaló.

Ante el mal momento que atravesó, Joaquín Montecinos aseguró que “no me gusta echarle la culpa a eso, porque termina siendo una excusa. Me fue mal, esa es la realidad. Con Tijuana no clasificamos nunca a una liguilla”.

Por último, el atacante nacional valoró lo que vivió con Xolos de Tijuana. “Me llevo muchas cosas positivas, a pesar de que las negativas fueron más. Un jugador se hace a base de experiencia, de partidos, cosas buenas y malas, la vida es así, hay que tratar de agarrar todo y sacar lo mejor de cada situación”, concluyó.