Esteban Paredes reveló crudos detalles de la salvación de Colo Colo el 2021: “Me empezaron a dar crisis de pánico”

Para los hinchas de Colo Colo, el 17 de febrero del 2021 será una jornada que jamás olvidarán. Aquella temporada, Esteban Paredes capitaneó a su equipo en lo que fue un año en que estuvieron cerca de perder la categoría por primera vez en su historia.

Han pasado los años y poco a poco se comienzan a conocer detalles de lo sucedido en la previa y en el partido que se disputó en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

“Se me juntó todo, porque íbamos a descender, tuve una lesión, me infiltraron, y ahí me dio una taquicardia”, confesó el ex delantero de Colo Colo en el programa “De Tú a Tú” de Canal 13, capítulo que será estrenado este domingo.

Agregó que “después de que nos salvamos me vino una angustia enorme por todo el peso de ser capitán, me empezaron a dar crisis de pánico y me traté con el psicólogo de Coquimbo Unido”, aseguró el ariete que, tras dejar a Colo Colo en Primera División, emigró a los “piratas”.

En lo mismo, aseguró que “hoy en día las controlo, pero todavía las tengo de repente, al estar solo pienso cosas y me falta un poco el aire, pero después se me pasa”.

La conversación continuará con traumáticos detalles de un episodio familiar: “mi papá se quiso matar conmigo en el metro. Una vez me contó que se iba a tirar, porque no estaban ni su mujer ni su hija, y él pensó en lo más fácil, que es irse de esta vida. Y justo se acerca un amigo de él, lo ve justo en la orilla, y le pregunta ‘¿qué vas a hacer?’. Ahí mi viejo reaccionó, se pusieron a conversar y nos devolvimos”, cerró el delantero.

Cabe recordar que en las últimas horas, San Antonio Unido confirmó el regreso a las canchas del goleador nacional. “Llegó el momento que tanto esperábamos. El goleador del fútbol chileno, ídolo, figura, referente y ahora… artillero de San Antonio Unido”, escribieron en sus redes sociales.

“Con mucha alegría presentamos a Esteban Efraín Paredes Quintanilla que se viste de lila y ya trabaja para cumplir el sueño de toda una provincia, el anhelado objetivo que junto al “Tanque” lucharemos con más ímpetu y fuerza por nuestra meta”, complementaron desde el puerto.

Ante cualquier problema de salud mental, puedes comunicarte con Salud Responde al teléfono 600 360 7777, opción 1. También puedes ingresar al portal Saludable Mente del Hospital Digital del Ministerio de Salud, con el fin de conseguir ayuda.