Lucas Assadi expresa una crítica autoevaluación a su nivel en la U: “No ha sido un año bueno para mí en lo general”

El volante de la U de Chile, Lucas Assadi, afrontó en conferencia de prensa el desarrollo de la temporada, donde ha debido luchar por ganarse un lugar en el once titular del elenco universitario laico pese a su explosiva aparición en el equipo durante 2022.

“Mi año ha ido de menos a más. Jugué muy poco, tuve que esforzarme más para tener minutos y ser parte del equipo titular. Me he ido acomodando a lo que pide el profe e ir mejorando con base en las posiciones en que me utiliza. Intento ser un aporte al equipo”, reconoció el formado en el Centro Deportivo Azul, quien planteó una autocrítica a su rendimiento.

“Ya soy alguien del plantel profesional, las críticas van a estar cuando uno está mal. No ha sido un año bueno para mí en lo general, pero me he ido ganando un puesto y cada vez voy teniendo más confianza en lo que soy. Las críticas tengo que tomarlas para motivarme más”, remarcó Lucas Assadi, quien también consideró los cuestionamientos establecidos en su minuto por el DT del equipo, Mauricio Pellegrino.

“Lo tomé como una motivación. Si él veía eso de los juveniles, era el momento de cambiarle la cara”, apuntó el jugador de 19 años, que valoró cómo la U de Chile ha ido mejorando el nivel. “Va con base en el equipo rival el cómo vamos jugando, vamos trabajando diferentes esquemas para competir y ganar”, señaló.

Lucas Assadi y las ofertas para salir a Europa

Tanto él como Darío Osorio continúan siendo sondeados con ofertas desde el “Viejo Continente”, pero lo toma con mesura. “Uno siempre sueña con jugar afuera, en Europa, pero ahora estoy mentalizado en la U, quiero seguir consolidándome acá. No estoy completamente consolidado y quiero seguir este camino. Si hay algo más adelante lo verá mi representante con el club. Estoy enfocado en la U”, explicó.

También aseguró que su compañero de formación toma con mesura esta serie de propuestas. “A Darío veo tranquilo, trabajando bien. Nunca ha bajado los brazos, siempre ha buscado mejorar. Está tranquilo con las ofertas, está enfocado en la U y si llegan son tema de su representante”, planteó quien valoró los halagos que recibió de Leo Rodríguez, histórico “10” de la U de Chile.

“Me lo tengo que tomar para seguir mejorando, decir que le gusto a Leo Rodríguez es algo muy emocionante. Me motiva”, reconoció, junto con entusiasmarse en la opción de ganar el Campeonato Nacional 2023, ya a tres puntos del líder, Huachipato. “Está el gustito, pero tenemos que enfocarnos partido a partido. Ya más adelante se va a notar si estamos para campeonar o no, pero estamos bien encaminados”, concluyó en el Centro Deportivo Azul.