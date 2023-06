La gran cantidad de futbolistas (44) que acumuló Chelsea al cerrar la temporada 2022-2023 llevó al elenco de Londres a buscar rápidamente despejar su plantel en el inicio del mercado de fichajes y la última salida será la de Mason Mount.

Según información de The Athletic, el Manchester United habría logrado un acuerdo para el traspaso del seleccionado por Inglaterra, de 24 años. Pese a que tenía la opción y propuestas para renovar con los “Blues”, su destino serán los “Diablos Rojos”.

El traspaso de Mason Mount al elenco que dirige Erik ten Hag implicaría un desembolso de 64 millones de euros y otros 6 millones en variables, lo que en total equivale a más de 61 mil millones de pesos chilenos.

🚨 EXCLUSIVE: Manchester United have reached an agreement with Chelsea to sign Mason Mount. Deal for 24yo England midfielder worth up to £60m (£55m + £5m adds). Permission given to do medical + finalise personal terms. Now to paperwork stage @TheAthleticFC https://t.co/4Y4YoGfJmT

— David Ornstein (@David_Ornstein) June 29, 2023