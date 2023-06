Jorge Valdivia es categórico: “La U, con dos o tres refuerzos, es campeón este año”

Las repercusiones del Clásico Universitario no se detienen. El pasado miércoles, Universidad de Chile derrotó a la Universidad Católica en el estadio Santa Laura U-SEK, partido que analizado este jueves por Jorge Valdivia y Jean Beausejour.

Los comentaristas de “Los Tenores” de ADN Deportes tuvieron palabras para el rendimiento de la Universidad de Chile ante su clásico rival, a quienes derrotó por 3-0 con los goles de Nicolás Guerra, Israel Poblete y Darío Osorio.

“Si no se refuerza la U y no sale campeón, va a quedar en el ambiente de que a este equipo con dos o tres nombres, o con refuerzos, está para pelear y porque no, ganar el Campeonato, es la cuenta que uno mismo saca. Están ahí, dos o tres refuerzos y se puede dar”, partió comentando Jean Beausejour.

Agregó que “fue un partido redondo de la U, rigurosamente táctico, los jugadores, comprometidos con la organización previa del entrenador, y a mí, el gran valor que le doy a Pellegrino es que a sus jugadores les saca su máximo potencial posible”

Jorge Valdivia y la posible corona azul

En lo mismo, Jorge Valdivia incluso fue más allá y se aventuró a asegurar que “si traen dos jugadores desequilibrantes y un delantero rápido, la U es campeón este año“, partió analizando.

“Desde la solidez defensiva que han demostrado este año está perfecto, si a la U lo que uno más podría cuestionar es su funcionamiento ofensivo“, complementó el campeón de América 2015

Cerró asegurando que “cuando está enchufado (Israel) Poblete, (Federico) Mateos y a eso súmale lo que puede aportar en esta segunda parte del campeonato (Lucas) Assadi, andan bien. Más un jugador que potencia a Assadi, es lo que me gustaría ver como refuerzo, un jugador rápido que lo potencie”, finalizó Valdivia.