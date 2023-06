Marco Antonio Figueroa arremete contra Bielsa por “desaire” en Uruguay: “En Chile le celebran todo, yo no”

Marco Antonio Figueroa se lanzó con todo contra Marcelo Bielsa después del partido amistoso que disputó Nicaragua ante Uruguay en Montevideo.

El “Fantasma” aseguró que el DT argentino le hizo un “desaire” durante el compromiso, hecho que le terminó molestando.

En conversación con Bollavip, el técnico chileno lanzó: “Yo soy de la vieja escuela, y cuando las selecciones van a mi estadio voy yo y me acerco a saludar. Todos le ríen al señor Bielsa, sobre todo allá en Chile, todos le celebran y yo no, soy vieja escuela, si él no viene a saludarme ¿por qué tengo que ir yo a saludarlo? No po, yo soy así, me dirán raro, huevón pesado, huevón agrandado, pero así soy“.

En esa línea, añadió que “en mis tiempos siempre el local va a saludar y yo lo hice siempre en todos los clubes donde pasé porque eso se llama respeto a la profesión y siempre fui a saludar yo primero”.

Finalmente, Figueroa aseguró que el trato que recibió en Paraguay fue muy distinto por parte del entrenador guaraní.

“Espectacular el trato, le agradezco mucho a Justo Villar, totalmente distinto a lo otro, trabajamos en sus instalaciones, muy bien, y siempre agradecido con la gente de la albirroja”, cerró.