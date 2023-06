Felipe González, presidente del Sindicato de Árbitros, y el nuevo escándalo en el referato nacional: “Necesitamos que se transparente esto”

El presidente del Sindicato de Árbitros, Felipe González, conversó con ADN Deportes ante la polémica que ha sacudido en los últimos días al referato nacional y que tiene tanto a Cindy Nahuelcoy como Loreto Toloza denunciadas por parte de la ANFP al acusar arreglos en las designaciones por parte de Julio Bascuñán y Leslie Vásquez.

“Estamos haciendo un seguimiento, esperando la resolución. Antes de eso no podemos tomar ningún tipo de acción. El conflicto se generó por un mail anónimo que se envió a cerca de 450 personas y que es el foco de conflicto”, aseguró el juez de Primera División, que no quiso proyectar sanciones para los y las involucradas.

“Fuimos claros en decir que necesitamos que se transparente esto, queremos saber la verdad y que se agilice esta investigación para saber qué acciones vamos a tomar. Esperamos que se transparente esto lo antes posible, se sigue dañando gratuitamente a los árbitros y la institución“, planteó Felipe González.

Defensa a Roberto Tobar, cuestiona a Javier Castrilli

Quien lidera al sindicato de jueces del país planteó que las críticas del argentino, dado su enfrentamiento con Julio Bascuñán, no vienen al caso. “Hay que separar las aguas. Él tuvo diferencias con el antiguo presidente de la Comisión de Árbitros, respeto su opinión, pero acá no hay una persecución en contra de ellas, sino una investigación por los correos. No hay que confundir las cosas”, sostuvo, junto con defender la gestión de Roberto Tobar.

“Se ha avanzado en los minutos efectivos de juego, el foco ha sido de darle continuidad al juego. Hemos tenido pocas polémicas con el VAR, con trabajos prácticos y en cabina. Mi evaluación es muy positiva”, concluyó Felipe González, a la espera de sanciones para resolver el actuar a nivel gremial.