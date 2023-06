Tras su fallecimiento, Claudio Borghi reveló curiosa anécdota con Silvio Berlusconi: “Casi me mata”

Durante este lunes falleció Silvio Berlusconi a los 86 años de edad. El ex Primer Ministro de Italia, también fue una figura importante en el fútbol, deporte que lo ligó en algún momento con Claudio Borghi.

Tras su muerte, el “Bichi” reveló una anécdota con el italiano en conversación con Radio Futuro.

“Era una persona muy agradable. Creen que nació en una familia acomodada, pero no era así. Él tocaba piano en los cruceros“, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “para mí una persona bastante normal. Todavía no tenía fama de hacer algunos líos, pero un ‘tano’ maravilloso. Una de las veces que fui a su casa, nunca vi una ‘hueá’ tan linda jajaja. Me acuerdo la primera vez que lo vi, fuimos a almorzar y en Italia no es ninguna falta de educación poner la servilleta en la camisa o en la polera que uno tiene. Y yo fui a cortar los fideos y casi me mata. No se cortan los fideos dijo. Por eso está permitido ensuciarte, pero no cortar los fideos. Una persona para mi, muy cercana”.

“Lo único que le reprocho, es que me quería tanto que no quería vender mi pase. Y cuando no tuve lugar en el Milán, no quiso vender mi pase a la Sampdoria, ni a la Roma y ahí me tuve que ir a Suiza y perdí contacto con él. Muy influyente en el fútbol italiano, ganó todo en el Milan y luego como Primer Ministro”, manifestó.

Finalmente, Borghi cerró diciendo que “el primer pase de jugador cuando el adquirió el Milán fue el mío“.