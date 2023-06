Han pasado más de 48 horas y los festejos no terminan. Pep Guardiola y el plantel del Manchester City sigue festejando el título de la UEFA Champions League conseguido el pasado sábado en Estambul.

En ello, los festejos llegaron este lunes a Manchester, donde los “ciudadanos” no han parado de celebrar su primera “orejona” con el entrenador español a la cabeza. Durante la misma jornada, la prensa inglesa golpeó a los “ciudadanos”.

Esto porque, según el medio británico ‘The Guardian‘, Pep Guardiola definió cuándo pondrá fin a su contrato con el Manchester City: junio del 2025, nueve años después de su arribo en el 2016.

El adiestrador español extendió su contrato hasta el 2025 en el pasado mes de noviembre, antes de saber que terminaría ganando el triplete con los “ciudadanos”. Se quedó con la FA Cup, la Premier League y la UEFA Champions League.

Después de nueve temporadas, y de no ocurrir nada fuera de lo normal, Pep Guardiola terminará su relación con los “ciudadanos” en el verano del 2025. De momento lleva 14 títulos y este 2023 podría sumar tres más para optar al “sextete”.

¿Su futuro? La prensa inglesa no se la jugó con un destino claro, considerando que hasta hace algún tiempo se pensaba en que iría al fútbol italiano para dirigir en las cuatro ligas más importantes de Europa: dirigió al FC Barcelona en España, al Bayer en Alemania y el City en Inglaterra.

Considerando el extenso tiempo que lleva entrenando al Manchester City, y lo que le queda, en el citado medio no descartan que opte por dirigir a alguna selección nacional, y ahí es donde los españoles sueñan con que arribe a la escuadra “hispana”.

Pep Guardiola plans to end Manchester City stay in two years when deal expires https://t.co/snMZjbcsWh

— The Guardian (@guardian) June 12, 2023