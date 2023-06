“No sabían cómo reaccionar”: Ander Herrera revela increíbles anécdotas de Bielsa cuando lo tuvo como DT

El futbolista español Ander Herrera, quien hace unos días fue a ver el partido de Boca Juniors ante Colo Colo, reveló increíbles anécdotas de Marcelo Bielsa, a quien tuvo como DT en el Athletic de Bilbao entre 2011 y 2013.

Primero, el volante hispano relató una situación que vivió el entrenador rosarino con los hinchas del Bilbao. “Un día se juntaron unos chicos de la barra del club y de repente tocó la puerta Bielsa, cuando llevaba un mes como entrenador. Quedaron locos. Marcelo les dijo ‘¿les importa que pase? Para que me hablen un poco del Athletic'”, comentó en diálogo con TyC Sports.

“Uno estaba fumando un porro y lo escondió. Realmente no sabían cómo reaccionar al encontrarse a Marcelo ahí. Hace poco me lo confirmó una persona que estuvo en esa reunión”, agregó el ex Manchester United.

Luego, Ander Herrera contó otra historia de Marcelo Bielsa durante una práctica. “Un día salió al entrenamiento con un chaleco horroroso, horrible. Era como un poncho, sin mangas”, mencionó.

“Dirigió el entrenamiento con un chaleco que le había cosido una monja. Luego me explicó que fue como agradecimiento a la monja por algo que le había hecho”, concluyó el volante español.