Postergan acuerdo por venta de O’Higgins hasta fin de año: “Se entramparon las negociaciones”

Desde hace un par de meses se ha especulado en torno a la posible venta de O’Higgins de Rancagua, propiedad de la familia Abumohor, más específicamente en torno al interés de un empresario local.

Se trata de Michael Jiménez, hincha del club y expresidente de la Asociación Minera de Rancagua, quien según información de ADN Deportes, desarrolló gestiones al respecto, las cuales se verán postergadas por los próximos meses al no llegar a acuerdo.

“Las negociaciones se entramparon con el tema de los abogados. Es bueno por un lado, para tranquilidad de la gente, del club, de los hinchas. Se va a ver todo a fin de año. Son situaciones que no me gustaría comentarlas en la prensa, por el bien del club”, explicó el propio Michael Jiménez en diálogo con el programa “Los Protagonistas” de Radio Rancagua, poniéndose plazo para resolver si comprará o no O’Higgins.

“Yo las congelé, sentí que era conveniente, hasta fin de año (…) Tuve una muy buena disposición de Cristian Abumohor, de su papá, su familia. Uno está enfocado y entusiasmado en comprar el club y cuando ve situaciones que se van dilatando, no es que uno se aburra, porque yo siempre voy a tener la ilusión de ser el dueño de O’Higgins, pero por esas circunstancias, el retrasos de documentos, me sentí un poco desplazado”, aseguró el empresario, expectante de mayores novedades de acá a diciembre.