Iván Morales podría seguir en México y continuar su carrera en el FC Juárez tras su negro paso por el Cruz Azul

A pesar de que posee contrato vigente con el Cruz Azul, Iván Morales sumó unas temporadas para el olvido con el elenco cementero y ya está viendo dónde poder continuar su carrera en el continente americano.

Como el elenco donde milita el ariete ya no lo quiere para la siguiente temporada, manejan algunas opciones para que el chileno pueda seguir en tierras aztecas, aunque en un cuadro de mucho menor peso.

“Según informan en la prensa azteca, el ex delantero de Colo Colo fue ofrecido al FC Juárez, conjunto que aún no ha entregado una respuesta. La ‘Máquina’ ofrecería hacerse cargo de una parte de su sueldo, un tema que ha complicado una salida anterior, ya que su contrato es de los más altos de la liga mexicana”, indican desde AS.

Consignar que el Juárez acabó el último torneo en el puesto 16° entre 18 equipos, con sólo tres triunfos en las 17 fechas de la temporada regular.

Para el nuevo torneo necesita con urgencia un ariete tras la partida de Darío Lezcano, quien fichó en Colo Colo en medio de la temporada.