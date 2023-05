¡Increíble! Capitán del Luton se desploma en cancha y festeja el ascenso a la Premier League en el hospital 

Un aterrador momento se vivió este sábado durante el partido entre Luton Town y Coventry City en la definición de los playoffs de la Championship en Wembley y que determinó el tercer ascenso a la Premier League.

Apenas se jugaban ocho minutos cuando el capitán del Luton, Tom Lockyer, intentó retroceder unos metros para custodiar la portería y cayó desplomado en el campo de juego.

Los servicios médicos ingresaron rápidamente al campo y se hicieron cargo del defensor. Cuando ya se retiraba en camilla y máscara de oxígeno, se pudo apreciar que había reaccionado. Posteriormente, el jugador de 28 años terminó en un hospital del norte de Londres.

“Podemos informar que después de colapsar en el campo, Tom Lockyer fue llevado al hospital para realizarle más pruebas. Responde y habla con su familia, que está con él. Todos estamos contigo, Locks”, escribió el club en redes sociales.c

Finalmente, Luton Town se impuso a Coventry City en la tanda de penales luego de igualar 1-1 y consiguió el histórico ascenso a la Premier League luego de 31 años de ausencia en la Primera División de Inglaterra.

Luego del histórico triunfo, y para desatar aún más la euforia de los simpatizantes del club, se publicó una fotografía en la cual Lockyer apareció celebrando el histórico ascenso de su equipo desde el hospital acompañado de sus familiares.

Scary that. Tom Lockyer goes down & tries to get back up but completely collapses. pic.twitter.com/BMHj92x7aG

— JAKE 🫡 (@Jakebrown1994) May 27, 2023