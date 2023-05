Compañero de Benjamín Kuscevic en Coritiba se desvanece en pleno partido

Un escalofriante suceso protagonizó este sábado en Cuiabá el delantero del Coritiba, Kaio César, en pleno partido por la fecha 8 del Brasileirao.

Todo ocurrió cuando transcurría el minuto 24 del compromiso, en el cual el central chileno Benjamín Kuscevic era titular. En aquel instante, de la nada, el compañero del defensa nacional, de apenas 19 años, cayó al césped.

El problema es que Kaio César simplemente se desvaneció en la cancha del Arena Pantanal, desencadenando el pánico entre sus colegas de profesión, quienes intentaron auxiliarlo y darle aire con sus camisetas mientras esperaban la rápida llegada de la asistencia médica.

QUE ISSO! O atacante Kaio César, do Coritiba, caiu SOZINHO, DO NADA, saiu de ambulância e foi levado a um hospital próximo do estádio. Melhoras ao jogador! >> https://t.co/6VBE2RkaU7 pic.twitter.com/we1yZw2PgC

— ge (@geglobo) May 27, 2023