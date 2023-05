Ranking revela las ligas con más entrenadores despedidos durante la temporada

El Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES) presentó el ranking de las 60 ligas de Primera División con más entrenadores despedidos durante la temporada 2022/2023.

De los 850 equipos analizados, 484 clubes han cambiado a sus técnicos hasta la fecha y la lista la lidera la liga de Bosnia Bosnia y Herzegovina, en donde el 91.7% de los equipos ha destituido a sus estrategas.

El podio lo completan las ligas de Macedonia del Norte y Serbia, con 90.9% y 87.5% de clubes que tienen entrenadores despedidos.

En el caso de las más importantes de Europa, el listado lo encabeza la Premier League de Inglaterra (55.0%), seguido por La Liga de España (50.0%), Ligue 1 de Francia (50.0%), Bundesliga de Alemania (44.4%) y Seria A de Italia (35.0%).

La Primera División de Chile no aparece dentro de las 60 ligas consideradas para este ranking, pero tomando en cuenta la primera rueda del Campeonato Nacional 2023, solo cuatro entrenadores perdieron sus cargos por decisión propia o determinación del club: Nicolás Núñez (Magallanes), Damián Muñoz (Curicó Unido), Manuel Fernández (Audax Italiano) y Gerardo Ameli (Unión La Calera).

Puedes ver el ranking completo haciendo clic en el siguiente link: football-observatory.com.

New @CIES_Football Weekly Post ranks 6️⃣0️⃣ top divisions in the world per % of coaches sacked during the season 😠 56.9% overall with max 91.7% in 🇧🇦 and min 9.1% in 🇮🇳 Full data 👉 https://t.co/4FXNrgl45H pic.twitter.com/LCCF4I09gX

— CIES Football Obs (@CIES_Football) May 24, 2023