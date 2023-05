Este miércoles, Universidad de Chile cumplió 96 años de vida y los festejos se multiplicaron en el Centro Deportivo Azul (CDA), en los cuales no estuvo presente Johnny Herrera.

El ídolo y multicampeón con los azules no fue invitado por Azul Azul a las celebraciones que se realizaron en la presente jornada en La Cisterna, algo que no le gustó nada.

Según lo expuesto en TNT Sports, el ex portero de los universitarios aseveró que “el jefe de cadetes es (Sebastián) Miranda, que salió de Unión Española. El gerente deportivo es un cabro que hizo cadetes en Unión“, aseguró.

“Es que ser hincha de la U es una forma de vivir. ¿Qué le puede enseñar Miranda? ¿Qué les va a dar Mayo en una charla institucional? ¿Cómo echaron al huevo Valencia? ¿Cómo no está trabajando Lucho Musrri? ¿Castañeda? ¿Por qué no va el Matador Salas dos veces a la semana? Son cosas que uno no entiende“, dijo Johnny Herrera.

A los festejos universitarios sí dijeron presente nombres como Waldo Ponce, Diego Rivarola, José Rojas, Sergio Navarro o Cristian Castañeda, entre otros, algo que, pese a sus palabras, a Johnny Herrera le dio lo mismo.

“No me duele que no me hayan invitado. La gente que está ahí es así; por eso les va como les va“, finalizó el ex portero de los azules.

Pese a no ser invitado al CDA, en las redes sociales de la Universidad de Chile sí apareció un mensaje de saludo del ex portero.