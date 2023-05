Michael Clark y el chat filtrado de la ANFP: “Le hacen un tremendo daño al fútbol”

La polémica, una vez más, estuvo encendida en torno a su nombre. El pasado jueves se filtró una conversación de Pablo Milad, presidente del fútbol chileno, en un grupo de WhatsApp interno y en el que comparten los 16 dirigentes de Primera División.

En dicho grupo, el mandamás del fútbol chileno tildó al gobierno del Presidente Gabriel Boric de “populista y feminista”, esto por la propuesta que impediría a deudores de alimentos ingresar a los estadios.

Pasaron los días y este martes se realizó un nuevo Consejo de Presidentes extraordinario en el que participó el mandamás de la Universidad de Chile, Michael Clark.

“Imposible hacerse el loco. Había un elefante en el ambiente y que tenía que ver con todo esto que salió en la prensa. Lo que sucedió es inaceptable, lamentablemente se filtra el contenido de conversaciones que son privadas, que le hacen un tremendo daño al fútbol, a la ANFP y se lo hacen a la agenda antiviolencia que está llevando (Pablo) Milad”, dijo.

Michael Clark agregó que Milad “abrió su corazón y su mente, expresó palabras, ojalá podamos saber el día de mañana, saber quien fue, yo me siento tranquilo, nosotros como la U es conocido, tuvimos alguna diferencia con (Pablo) Milad, pero nosotros creemos que las elecciones se ganan o pierden en las urnas y no de otra manera, la U siempre va al frente”, sostuvo.

Insistió en que “se ha dicho que somos parte de esta filtración y no es verdad. Se ha dicho que estamos armando una mesa de consenso o estaríamos liderando una censura a Milad y no somos parte de eso, en ese sentido nosotros no nos perdemos en eso”.

En el cierre, tuvo palabras para la actualidad de la U: “estamos en un proceso de días libres en el plantel y claramente tenemos que sentarnos a pensar y hacer un análisis de qué funcionó y que no, que es lo que se puede hacer mejor y que posiciones potencialmente podrían llegar, estamos recién empezando ese proceso, estamos tranquilos con el trabajo que se ha hecho, pero obviamente siempre se puede hacer mejor”, finalizó Michael Clark, mandamás de los azules.