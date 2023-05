“Estoy gestionándolo”: Los cinco entrenadores de talla mundial que busca Nicolás Núñez en su viaje a Europa

Tras su dolorosa salida de la banca de Magallanes, Nicolás Núñez prepara su próximo plan que consiste en un viaje a Europa para capacitarse como DT e intentar visitar a algunos técnicos de talla mundial.

El exjugador nacional ya tiene en mente a cinco entrenadores para buscar en su aventura europea. “Me gustaría ver a Pep Guardiola, lo estoy gestionando; al técnico del Brighton (Roberto de Zerbi), a Mikel Arteta y a Luis Enrique. Y a Manuel Pellegrini, que siempre lo he buscado”, afirmó en diálogo con La Tercera.

Sobre su posible encuentro con los estrategas mencionados, el “Nico” explicó: “Estoy gestionándolo. Hay gente que ha ido y que tiene línea directa con ellos. Me están ayudando”.

“Tengo mucho que escuchar de Pellegrini”

Además, remarcó que cuál “escuela” pretende inculcar en su desarrollo como DT. “De liderazgo, de conocimiento, la de Pellegrini. Seguro que tengo mucho que escuchar de él. Y desde el juego, mi modelo es Guardiola. Cuando vi a ese Barcelona de 2008 me encanté y he visto lo que ha avanzado. Quiero sacar mucho de estrategia mirándolo, viendo sus trabajos”, indicó.

Por último, Nicolás Núñez se refirió a la etapa profesional que atraviesa actualmente. “Me falta muchísimo. Esta situación me faltaba vivirla. Nunca me voy a sentir con la seguridad de decir que estoy completo. No me sentía capacitado porque no había entrenado a ningún equipo y resultó bien en la primera parte. Entendí que me estoy preparando y adaptándome a las exigencias. Pensaba en la vuelta larga y no fue tan larga. En eso estoy”, concluyó.