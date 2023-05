Nelson Espinoza sobre el choque con Fernando Zampedri: “Fue sin ninguna mala intención”

Pasan los días y Nelson Espinoza intenta volver a la normalidad. El portero de Deportes Copiapó sufrió una grave lesión tras chocar con el delantero de la UC, Fernando Zampedri el pasado fin de semana en el Luis Valenzuela Hermosilla.

“Nuestro arquero ha sufrido fractura de molar y arco cigomático derecho en el duelo entre club Deportes Copiapó y Universidad Católica”, indicó en un comunicado el conjunto de la región de Atacama ese día del accidente.

Tras ser intervenido quirúrgicamente en las últimas horas, el ex arquero de la Universidad de Chile aseguró sobre la jugada que “me lanzo, siento el impacto y me di cuenta de que me faltaban dientes“, dijo en conversación con AS Chile.

“En base a la cirugía, pudieron reimplantar todas las piezas dentales y pudieron corregir las fracturas con tornillos y placas”, complementó el arquero del cuadro nortino.

Sobre la actitud del ariete de la UC, Espinoza sostuvo que “él se comunicó de inmediato conmigo. Ha estado pendiente de mí, de la cirugía, y el avance de mi recuperación. También me escribió Matias Dituro, Nicolas Péranic y muchos otros compañeros de diferentes equipos”.

En lo mismo, sostuvo que la jugada “fue sin ninguna mala intención, ya que fue una jugada fortuita. Mi puesto está propenso a este tipo de accidentes”, aseveró.

“Ahora viene mantener los cuidados correspondientes post-operación para volver lo antes posible a entrenar. Además, quiero agradecer a todos por la preocupación y por darse el tiempo de mandar un mensaje de apoyo”, cerró Nelson Espinoza, portero de Deportes Copiapó.