Liverpool anuncia que cuatro de sus emblemas dejarán el club a final de temporada

Durante este miércoles el Liverpool oficializó que cuatro de sus importantes futbolistas dejarán el club a final de temporada, causando la sorpresa de muchos.

“El Liverpool FC puede confirmar que Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner y Alex Oxlade-Chamberlain dejarán el club al expirar sus contratos este verano“, confirmaron desde Alnfield por medio de un comunicado.

Junto a los cuatro anteriores, también se irán de la institución Arthur Melo y Adrián San Miguel, futbolistas que terminan contrato el próximo 30 de junio.

A pesar de que el equipo de Jürgen Klopp aún está luchando por clasificarse para la próxima edición de la Champions League, ya comenzó la remodelación de una plantilla en la que se prevén numerosos movimientos durante los próximos meses de verano, después de que no consigueran lograr éxitos en las diversas competiciones que disputaron.

“Los cuatro contribuyeron a que el equipo de Jürgen Klopp ganara la Champions League, la Supercopa de Europa y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2019, antes de convertirse en el primer equipo del Liverpool en conquistar el título de liga en 30 años al sumar 99 puntos en 2019/2020″, finaliza el comunicado de los “Reds”.

We can confirm Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner and Alex Oxlade-Chamberlain will leave the club upon the expiry of their contracts this summer.

Special acknowledgements will be paid to the quartet at Anfield, with further tributes to follow at the end of the season.

