“Vinícius, un cero a la izquierda”: las críticas contra el delantero brasileño que sacude al Real Madrid

Madrid es una hoguera para los “merengues”. Real Madrid fue humillado este miércoles en Inglaterra tras caer 4-0 ante el Manchester City por las semifinales de la Champions League, duelo donde Vinícius Jr prácticamente no jugó.

Así lo recalcó la prensa catalana, quienes apuntaron duros dardos contra el polémico delantero brasileño, quien dicen “no apareció” por Etihad para desafiar a los “ciudadanos”.

“El brasileño, que es uno de los jugadores más importantes en la pizarra de Carlo Ancelotti, no oxigenó al conjunto blanco en ataque y perdió un total de 17 balones durante la vuelta de las semifinales de la Champions frente al City”, destacó Sport.

Insistieron en que “firmó uno de los peores partidos de su carrera. Neutralizado por completo en el carril de Walker, no tiró a puerta, no centró en ningún momento y no completó ningún regate. Un cero absoluto“, escribieron sobre Vinícius.

“Tan solo completó 14 pases durante los más de 90 minutos que duró el encuentro, además de dejar una de las imágenes más insólitas de la noche: tuvo una discusión con su entrenador sobre el césped en el momento en el que Bernardo Silva inició la goleada (4-0) del conjunto de Pep Guardiola”, complementaron desde el citado medio.