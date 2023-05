Braulio Leal asume el interinato en la banca de Magallanes: “No tengo nada que demostrar, soy un funcionario del club”

Tras ser ratificado como entrenador interino de Magallanes luego de la salida de Nicolás Núñez de la dirección técnica, Braulio Leal conversó con ADN Deportes respecto a las labores que tendrá con el “Manojito de Claveles”.

“Es un súper difícil desafío, porque llegar a dirigir después de todo lo exitoso que fue Nicolás con Magallanes obviamente que lo hace ser muy complejo, por el cariño que le tenían los jugadores, por el cariño que le tenía la hinchada y obviamente por todo lo que logro en el club. Es difícil, pero obviamente me lo tomo con mucha ilusión y de poder colaborar con el club en estos momentos difíciles“, aseguró el exvolante, que apunta a las claves para sacar el equipo del último lugar que ocupan en el Campeonato Nacional 2023.

“Siento que hay cuestiones que si o si hay que mejorar, pero en líneas generales Magallanes no ha sido superado. Salvo Colo Colo, ninguno de los rivales ha sido ni avasallado ni superado en lo futbolístico, si no que ha pasado por pequeños detalles. Una de las cosas que hay que mejorar son los pequeños detalles que no se están teniendo bien defensivamente, pero también siento que ha perdido un poco de profundidad el equipo en esta última etapa“, remarcó Braulio Leal, quien se toma con calma el interinato.

“Yo tengo claro que esta pasada es para ayudar al club. No tengo claro cuánto va a durar, sino que es una colaboración que me pide el club mientras se busca a un entrenador. Obviamente que quiero hacerlo bien, quiero que ojalá el equipo sume puntos porque es fundamental para ir saliendo de los últimos lugares. No tengo nada que demostrar, yo soy un funcionario del club, estoy a cargo del futbol formativo y hoy día por una emergencia me toca colaborar en este lugar que obviamente que me hace ilusión.

¿Está la posibilidad de que puedas ser ratificado en el cargo? “No, no para nada, está claro que el club me pide colaborar mientras buscan a un reemplazante para Nicolás porque no estaba en los planes de nadie en el club que Nico renunciara. Entonces, en el proceso de búsqueda se me pide que colabore en esta posición, pero no me veo más allá de lo que el club disponga hasta que encuentre a un entrenador“.

Braulio Leal y sus proyecciones en Magallanes

El exfutbolista asumió lo complejo que será su debut como técnico profesional, ante Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2023 y ante Liga Deportiva Universitaria de Quito por Copa Sudamericana.

“Coquimbo que viene ganando, está dentro de los primeros lugares de la tabla. Es un rival súper difícil, con un entrenador con mucha experiencia como el Nano Díaz y va a ser un rival complicadísimo en su casa, se hace fuerte con su gente, pero ahí estamos estudiando cuál va a ser la mejor propuesta aprovechar un poco las debilidades que tienen. Va a ser un partido duro y estoy enfocado plenamente en eso, ya lo del día martes contra Liga de Quito es otro tema. Seguramente con los días iremos preparando material, pero hoy por hoy me enfoco plenamente en sacar la tarea adelante contra Coquimbo”, explicó, pidiendo el apoyo de los hinchas del “Manojito de Claveles”.

“El mensaje es que por lo menos lo que me di cuenta hoy día es que los jugadores están convencidos de que pueden sacar la tarea adelante, entonces necesitan el apoyo de la gente. Voy a tratar de entregar todo lo que tenga en cuanto a conocimiento y obviamente y un poquito más del plantel para poder sacar adelante la tarea en estos partidos complicadísimos que tenemos”, remarcó Braulio Leal, que también reconoció a los referentes que tiene a la hora de debutar como DT a nivel profesional.

“Para mí el entrenador que más me dejo fue Eduardo Berizzo, en mi época en O’Higgins y no solo por una cuestión que pasaba dentro de la cancha, sino que tiene un tipo de liderazgo diferente y siento que en ese momento a mí me marcó. Creo que fue una de las cosas más importantes que nos llevó a conseguir los dos títulos que conseguimos con O’Higgins fue por su manera de tener convencido a una gran parte del plantel, ir en una dirección unidos juntos”, concluyó en el diálogo con ADN Deportes.