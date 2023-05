Histórico de la UC confía en Holan y pide no “alarmarse”: “El equipo puede perfectamente aspirar a pelear este campeonato”

Con la derrota 2-1 ante Huachipato, Universidad Católica llegó a 5 partidos seguidos sin ganar en el Campeonato Nacional 2023 y acrecentó el complejo momento que vive esta temporada. A pesar de la irregularidad, un histórico del club aún confía en el DT y cree que el equipo luchará por el título. Se trata de Ricardo Lunari.

El exjugador argentino, quien dejó huella en la UC durante la década de los 90, afirmó que la situación no se soluciona destituyendo a Ariel Holan. “Católica puede perfectamente aspirar a pelear este campeonato, no creo que haya que alarmarse, ni pensar que la solución es el cambio de entrenador. Abandonarlo por un par de resultados que no se dan, me parece una locura”, señaló en diálogo con DSports.

“Me parece que Holan tiene todas las condiciones para revertir este mal momento. Se diseñó un plantel para una Copa Sudamericana, pero no se ha encontrado la forma, como ha sucedido en los últimos partidos, Católica no se ha encontrado en la cancha”, sostuvo el trasandino que fue campeón con los “Cruzados” en 1997.

“Católica tiene que volver a su esencia”

De cara a los próximos partidos de la UC, Ricardo Lunari aseguró que “más allá de los resultados, Católica tiene que volver a su esencia, a su ADN. Tratar de jugar a lo Católica, tratar de volver al triunfo volviendo a las bases. Tratar de respetar la pelota y armar juego”.

También depositó toda su confianza en los canteranos del club. “Cuando Católica tiene más jugadores de la cantera, se verán jugadores que se entreguen un poquito más. Cuando se habla de refuerzos, no solo hay que tener calidad de jugador, también de persona y que se entreguen a la camiseta”, agregó.

Por último, el otrora volante se refirió a su deseo de dirigir a los “Cruzados” en un futuro. “Me dijeron de Católica que yo no tenía que decir que me gustaría dirigir ahí, porque se tomaba como una presión a la directiva. Todo el mundo sabe que si tengo la posibilidad de dirigir a Católica, será como tocar el cielo con las manos”, completó.