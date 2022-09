Después de un corto y opaco paso por Universidad Católica, Lucas Melano volvió a Argentina en busca de mejorar su temporada y firmó en Newell’s Old Boy. Sin embargo, las malas continúan para el delantero y ahora podría dejar al club rosarino sin disputar ningún minuto en cancha.

Según información del programa Zapping Sport de Rosario, el atacante llegó al cuadro rojinegro con un problema físico que arrastraba desde la UC. Es por esto que habría viajado a Córdoba sin autorización para consultar a otro médico, pero su lesión se agravó y finalmente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Por aquella razón, Melano se perderá lo que resta del torneo argentino y la dirigencia de Newell’s estaría evaluando la rescisión de su contrato, con lo cual, el ariete le dice adiós al elenco trasandino antes de debutar.

Lunari contra Melano y la dirigencia de Newell’s

Toda esta situación causó la indignación de otro ex Universidad Católica: Ricardo Lunari. El otrora futbolista, panelista del programa citado, se refirió al drama que vive el delantero y fue categórico con los dirigentes del club rosarino.

“Lucas Melano viene de jugar en la UC. Sabiendo que yo soy de Newell’s y que tengo bastante conocimiento sobre Católica, me hubiese gustado que me preguntaran qué opinaba de Melano cuando lo quisieron traer”, indicó Lunari.

“En Chile no hablaban bien de él. Prácticamente no jugó, arrastraba lesiones, entonces, ¿por qué no se asesoran antes de traerlo? El chico tuvo buenas campañas anteriormente, tiene condiciones, pero no está bien físicamente”, agregó el exjugador que defendió a los “Cruzados” en la década de los 90.

“Venir a Newell’s, no jugar e irse, no hace quedar bien a la comisión directiva. Creo que hay que informarse primero, antes de tomar decisiones”, concluyó Ricardo Lunari.