Magallanes arrastra un complejo presente en el Campeonato Nacional 2023 y está seriamente comprometido con el descenso a Primera B. La “Academia” es colista absoluto del torneo con 8 unidades en 12 partidos e iría por dos figuras para reforzar el equipo en su afán por mantener la categoría.

De acuerdo a la información de Primera B Chile, Joaquín Larrivey, ex goleador de Universidad de Chile, tendría todo acordado para arribar al elenco dirigido por Nicolás Núñez de cara al segundo semestre, donde además deberá enfrentar la Copa Chile y Copa Sudamericana.

No obstante, el fichaje del ariete argentino no sería el único que intentará golpear el mercado del fútbol chileno, pues el “Manojito de Claveles” también buscaría concretar el arribo de Fabián Orellana, quien no ve acción desde su salida de Universidad Católica.

Cabe recordar que Magallanes ya ha sorprendido al sumar a futbolistas de experiencia como Luis Jiménez, Carlos Villanueva, Cristóbal Jorquera y el retirado César Cortes; entre otros jugadores.

Mientras tanto, los “Carabeleros” se preparan para recibir a Audax Italiano este sábado 13 de mayo a partir de las 15:30 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2023.