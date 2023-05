CLASIFICACIÓN | Cobresal y Huachipato no ceden: así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional

Este jueves por la noche, la acción de la jornada 13 del Campeonato Nacional llegó a su final en Viña del Mar, instancia donde todas las miradas se trasladaron a la tabla de posiciones.

Ahí grandes cambios no hubo. La lucha entre Cobresal (26 pts) y Huachipato (25 pts) no cede. Los “mineros” ganaron con lo justo y se mantuvieron en lo más alto de la clasificación, mientras que los “acereros” derrotaron a la UC y no ceden terreno. Hay que destacar que el cuadro de la Región del Biobío tiene un partido pendiente.

Más atrás aparece Colo Colo (22 pts). El “popular” ganó tres puntos de oro ante el Audax Italiano y se metió de lleno en la pelea, dejando atrás a las universidades que tienen pendiente el cierre del Clásico Universitario.

Las posiciones de clasificación a torneos internacionales las cierran Unión Española (19) y Coquimbo Unido (19).

En el fondo de la tabla, Curicó Unido (13 pts) ganó y escapó momentáneamente de las posiciones de descenso ante un Deportes Copiapó (13 pts) que cayó. Cierra la clasificación general Magallanes con tan solo 8 unidades.

Tabla de posiciones Campeonato Nacional

Fuente: ANFP

Sábado 13 de mayo

15:30 hrs | Magallanes vs. Audax Italiano | San Bernardo

| San Bernardo 18:00 hrs | Unión Española vs. Colo Colo | Santa Laura U-SEK

Domingo 14 de mayo

12:30 hrs | Huachipato vs. Ñublense | Estadio Huachipato

| Estadio Huachipato 15:00 hrs | Unión La Calera vs. Coquimbo Unido | Nicolás Chahuán

| Nicolás Chahuán 17:30 hrs | Deportes Copiapó vs. Universidad Católica | Luis Valenzuela Hermosilla

| Luis Valenzuela Hermosilla 20:00 hrs | Curicó Unido vs. Palestino | La Granja

Lunes 15 de mayo