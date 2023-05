PREVIA | El sueño sigue vigente: así se jugarán las dos semifinales de la UEFA Europa League

Este jueves por la noche de Europa, la segunda mitad de la gloria del fútbol en esa parte del mundo se comenzará a jugar en sus instancias de semifinales. La UEFA Europa League vivirá la fiesta de los cuatro mejores.

En Italia se disputará las dos primeras semifinales. El Estadio Olímpico de Roma y el Juventus Stadium de Turín serán protagonistas de 90 minutos iniciales.

La AS Roma recibirá en la capital italiana a los alemanes del Bayer Leverkusen, mientras que la Juventus será local en su casa ante el Sevilla, eterno candidato a quedarse con el trofeo.

Jueves 11 de mayo

