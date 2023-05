Agustín Palavecino tras los incidentes el Superclásico Argentino: “Me comí una cagada a pedos de Enzo Pérez”

El Superclásico del Fútbol Argentino entre River Plate y Boca Juniors se sigue jugando. El “millonario” ganó por la cuenta mínima, pero ese gol desató una pelea dantesca, la cual comenzó Agustín Palavecino.

Cuando Miguel Borja, autor del gol de la “banda sangre”, corría junto a sus compañeros para festejar el tanto, a Palavecino no se le ocurrió nada mejor que gritar el tanto en la cara de los jugadores de Boca Juniors. Lo que vino después, fue una batalla campal.

“Fue una locura todo. ¿Cómo lo puedo explicar? Estoy arrepentido de lo que hice, creo que generé algo que no había necesidad. No me supe controlar. Fue un error”, partió diciendo este lunes en conversación con TyC Sports.

Agregó que “no es la imagen que queremos dar ni el legado que queremos dejar. Dije ‘¿para qué?’ Me estoy perdiendo algo único por haber sido expulsado”, aseguró Agustín Palavecino.

Insistió en que “se había hablado mucho y veníamos de un golpe duro en Brasil. Siempre estás con pulsaciones altas“, comentó el volante.

“Me comí una cagada a pedos de Enzo (Pérez) y también hablé con Martín (Demichelis)”, cerró, asegurando lo que vivió en el camarín de River una vez terminados los festejos en cancha.

Con el resultado cerrado, River Plate estiró aún más la ventaja en la cima de la Liga Profesional Argentina con 37 puntos, nueve más que San Lorenzo que juega este lunes ante Defensa y Justicia.