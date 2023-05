“Peligroso e inaceptable”: Hincha de Arsenal es detenido por apuntar con un láser a jugador del Chelsea

Tras el duelo entre Arsenal y Chelsea de este martes por la Premier League, un hombre de 21 años fue detenido por apuntar con un láser al atacante de los “Blues”, Mykhailo Mudryk.

A través de un comunicado oficial, los “Gunners” confirmaron la detención y consideraron esa clase de comportamiento como “peligroso e totalmente inaceptable”, además de informar de que se encuentran colaborando con la policía en la investigación.

Mudryk salió en la segunda parte de la derrota ante Arsenal y fue abucheado por la afición local, después de que rechazara jugar en el elenco dirigido por Mikel Arteta para firmar por el Chelsea en enero pasado.

Cabe destacar que el encuentro finalizó 3-1 a favor de los “Gunners”, que retomaron el liderato de la Premier League a la espera de lo que haga Manchester City, que deberá jugar este miércoles ante West Ham United.

they’re really using laser pens on mudryk… pic.twitter.com/dSkngQ66Bn

— 🥡🥢 (@TrustChalobah) May 2, 2023