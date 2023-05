Arsenal no se rinde, derrotó al Chelsea, y retomó la cima de la Premier League

Como suele pasar en todas las temporadas, la Premier League está al rojo en vivo en su tramo final. La lucha entre el Arsenal y el Manchester City por quedarse con la liga inglesa vivió una nueva jornada este martes.

Los “gunners” cerraron la jornada 34 y lo hicieron con una sólida victoria sobre el Chelsea en el Emirates Stadium.

Martín Odegaard (18′ y 31′) y Gabriel Jesús (34′) estructuraron un rápido 3-0 durante el primer tiempo, desnudando todas las falencias defensivas de los “blues”.

Volviendo del descanso, Noni Madueke (65′) puso una cuota de ilusión para el visitante, pero no pasó más allá de eso. El marcador se cerró en un sólido 3-1 para el Arsenal.

Con los tres puntos en el bolsillo, Arsenal alcanzó los 78 puntos y retomó la cima de la Premier. El problema es que el Manchester City tiene 76 unidades y dos partidos menos.

Precisamente este miércoles los “ciudadanos” se comenzarán a poner al día cuando reciban al West Ham United desde las 15:00 horas en Etihad.

Another chapter in the #PL title race 📖#ARSCHE pic.twitter.com/tCPS5yXmm5

— Premier League (@premierleague) May 2, 2023