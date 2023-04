Alex Ibacache y su salida de San Lorenzo: “La verdad, me sentí menospreciado”

Fue el gran salto que dio en su carrera, pero las cosas no resultaron como él quería. Alex Ibacache dejó Everton de Viña del Mar para fichar por San Lorenzo de Almagro, pero finalmente salió de Boedo en medio de polémicas y terminó reforzando a Belgrano de Córdoba.

En conversación con En Cancha, el lateral de la Selección Chilena abordó su salida del cuadro de Buenos Aires: “pasaron muchas cosas, una seguidilla de hechos que desembocaron en que tome la decisión de irme. La verdad, me sentí menospreciado“, partió diciendo.

Sobre su relación con Rubén Insúa, entrenador de San Lorenzo, aseguró que “antes de irme de Everton, me comentaron que el cuerpo técnico me quería y Fabián García. Pero, al llegar, me di cuenta que no era tan así. Lógicamente, en mi puesto estaba Malcom Braida, un gran jugador que era titular. El tema es que nunca se me evaluó, ni siquiera en los amistosos jugué”, esgrimió.

“Mi diálogo era siempre con Fabián García, pero ellos decían que no querían ponerme por riesgo de que me lesione, pero yo estaba bien, me sentía para jugar”, complementó Alex Ibacache.

Una de las situaciones que más causó polémica al otro lado de la cordillera, fue cuando dejó San Lorenzo para volver a Chile, y fue captado jugando un partido amateur, aun teniendo contrato en Boedo, algo que abordó en la conversación.

“Cuando decidí irme de San Lorenzo, hablé con Matías Caruzzo (director deportivo) y le dije que iba a rescindir. Lo mismo le comenté a mi representante. Entiendo que el club haya querido resguardarse, pero yo les dije que nunca me esperaran porque no iba a volver“, aseguró.

Insistió en que “fui claro desde el primer día. Eso no quita que fue un error ir a ese partido benéfico porque aún tenía contrato con San Lorenzo. En todos lados se dijo que yo me había tomado unos días de licencia por temas personales, pero siempre fui claro y les manifesté que no volvía. La gente piensa que me echaron por jugar ese partido, pero no fue así”, cerró.