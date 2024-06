Presidente Boric se prepara para la última parada de su gira por Europa: estos son los principales hitos que han marcado su visita al viejo continente

Este domingo, se cumple exactamente una semana desde que el Presidente de la República, Gabriel Boric, dio inicio a su gira por el continente europeo. En concreto, la tarde de hoy, el mandatario llegará a su última parada en Francia para abordar temas educacionales y donde también se reunirá con altos representantes de la Unesco.

Si bien la gira presidencial no ha estado exenta de críticas, el paso del jefe de Estado en el viejo continente ha estado marcada por varios hitos.

Los hitos que han marcado la gira del Presidente Boric en Europa

Una de sus primeras paradas fue Alemania, país en el que Gabriel Boric se reunió con el canciller Olaf Scholz, con quien trató temas como las elecciones del parlamento europeo y sobre la expropiación de terrenos de Colonia Dignidad, en Villa Baviera.

Por otro lado, el impacto del sistema frontal en Chile causó repercusiones en la gira del mandatario por Europa. Específicamente en Suecia el presidente tuvo que suspender una actividad que tenía prevista en su itinerario para monitorear los estragos ocasionados por las lluvias en nuestro país.

Pero lo que, sin lugar a dudas, marcó un hito en la gira presidencial de Gabriel Boric fue su participación en la Cumbre para la Paz en Ucrania que se realizó ayer sábado y que concluye este domingo 16 de junio en Lucerna, Suiza.

En dicha instancia, el mandatario fue uno de los tres seleccionados para emitir una declaración a los medios de comunicación explicando los balances realizados en la cumbre. En ese sentido, el Presidente Boric en inglés señaló que el propósito del encuentro puede marcar un sello para lo que venga de aquí en más para el camino de la paz.

“Esta cumbre, y estas convicciones, no se tratan de la OTAN, no se tratan de ideas políticas de izquierda o de derecha, no se trata de países de norte o del sur. Esto se trata de respetar el Derecho Internacional y los DDHH, esos son los principios rectores para poder vivir juntos. Y esto es aplicable para Ucrania, en Gaza y en cualquier otro conflicto en el mundo. Los niños de todas partes deben ser protegidos”, fueron parte de sus palabras.

En ese contexto, el mandatario sostuvo una reunión bilateral con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. Según las palabras del canciller Alberto Van Klaveren, en dicho encuentro “el presidente Zelenski tuvo palabras muy positivas frente al Presidente Boric y frente a la posición de Chile. El Presidente Boric le reiteró la posición de Chile, una posición de principios”.

Esta cumbre no tiene que ver con la OTAN, no tiene que ver con ideas políticas de derecha o de izquierda, ni del norte o del sur. Se trata de que el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos sea un principio fundamental para nuestra convivencia, y esto es… pic.twitter.com/0F5Gnq1MtL — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 16, 2024

Francia: la última parada de la gira presidencial

Ahora viene la última parada del Presidente Gabriel Boric en París, Francia, donde va a coincidir en su agenda con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

Cuando finalice su vista a Francia, el mandatario ya anunció que una vez en territorio nacional se va a dirigir a Curanilahue, en la región del Biobío, zona afectada por el paso del sistema frontal.